18 апреля. Mossovetinfo.ru – В ответ на расширение Украиной антироссийских санкций, Россия расширила список запрещенных к ввозу в Россию украинских товаров и ввела ограничения на поставку на Украину угля, нефти и нефтепродуктов, сообщил на заседании Правительства РФ глава Кабмина Дмитрий Медведев.



Медведев сообщил, что к поставкам в Россию запрещаются украинская продукция машиностроения, легкой промышленности и металлообработки. По словам Медведева, в прошлом году объем поставок этой продукции в Россию составил около 250 миллионов долларов.



Кроме того, с 1 июня ряд товаров на Украину можно будет поставлять только при получении отдельных разрешений. В перечень таких товаров входит уголь, нефть и продукты нефтепереработки.



Медведев также сообщил, что соответствующее постановление правительства уже подписано.