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В мире     20.12.2023 08:09

Си Цзиньпин встретился в Пекине с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным

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Теги:  КНР  Китай  Россия  Си Цзиньпин  Мишустин  Ли Цян  визит  встреча  экономика 

20 декабря — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным в среду в Пекине, сообщает Синьхуа.

Встреча Михаила Мишустина с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином состоялась в рамках рабочего визита Михаила Мишустина в КНР, сообщает пресс-служба Правительства России.

Накануне Мишустин встретился с Премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяном. "В текущем году мы практически полностью избавились от валют третьих стран во взаимных расчётах", - сказал Мишустин в ходе встречи с Ли Цяном.

В 2024 году будет отмечаться 75-летие со дня установления дипотношений между Китаем и Россией.

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Теги: 
КНР  Китай  Россия  Си Цзиньпин  Мишустин  Ли Цян  визит  встреча  экономика 

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