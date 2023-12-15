Другие материалы
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В мире
20.12.2023, 08:09
Си Цзиньпин встретился в Пекине с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным
20 декабря — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Российской Федерации Мих...
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В мире
19.12.2023, 20:41
Путин: США «пошли по беспределу» «оторвав» Украину, разорвав отношения России с Европой
19 декабря — Mossovetinfo.ru — Россия всегда стремилась выстраивать с Украиной нормальные отношения, однако США, вып...
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В мире
15.12.2023, 10:33
Венгрия снова заблокировала выделение помощи на €50 млрд Украине
15 декабря — Mossovetinfo.ru — Венгрия наложила вето на выделение дополнительной помощи Украине, сообщил венгерский...