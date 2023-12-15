Си Цзиньпин встретился в Пекине с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным

20 декабря — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным в среду в Пекине, сообщает Синьхуа.



Встреча Михаила Мишустина с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином состоялась в рамках рабочего визита Михаила Мишустина в КНР, сообщает пресс-служба Правительства России.



Накануне Мишустин встретился с Премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяном. "В текущем году мы практически полностью избавились от валют третьих стран во взаимных расчётах", - сказал Мишустин в ходе встречи с Ли Цяном.



В 2024 году будет отмечаться 75-летие со дня установления дипотношений между Китаем и Россией.