1 мая — Mossovetinfo.ru — Соединенные Штаты и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых, минералах и экономическом партнёрстве. Об этом говорится в заявлении министра финансов США Скотта Бессента, сообщении в соцсети министра экономики Украины Юлия Свириденко, комментарии президента США Дональда Трампа на заседании правительства.
Сделка с Киевом по минералам говорит о приверженности США мирному процессу, отмечается в заявлении Минфина США и способствует созданию Фонда, который привлечёт в Украину глобальные инвестиции, отмечает министр экономики Украины, - сообщает Bloomberg.
«Это соглашение ясно сигнализирует России о том, что администрация Трампа привержена мирному процессу, сосредоточенному на свободной, суверенной и процветающей Украине в долгосрочной перспективе. И чтобы было ясно, ни одному государству или лицу, которые финансировали или снабжали российскую военную машину, не будет позволено извлечь выгоду из восстановления Украины», - говорится в заявлении министра финансов Скотта Бессента.
«Вместе с Соединёнными Штатами мы создаём фонд, который привлечёт в нашу страну глобальные инвестиции», - написала Министр экономики Украины.
Согласно подписанному соглашению и комментариям сторон, ресурсы на Украине будут под контролем Киева, Украина будет вносить в данный фонд 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках. США и Украина будут иметь равные голоса в управлении фондом. Соглашение при этом не предусматривает прямых долговых обязательств Украины перед США.
Президент США Дональд Трамп на заседании правительства подтвердил факт подписания соглашения по доступу США к полезным ископаемым Украины. «Мы заключили сделку, в рамках которой наши деньги в безопасности, и мы можем начать копать и делать то, что должны», - заявил Трамп чье выступление транслировалось на YouTube-канале Белого дома. По его словам сделка также позволит Украине получить «присутствие на месте раскопок, а американское присутствие удержит многих злоумышленников подальше от страны или, скорее, от района, где мы проводим раскопки (добычу ресурсов – ред.)».
Также Трамп в эфире NewsNation сказал, что «сегодня мы заключили сделку, по которой теоретически получаем гораздо больше, чем 350 миллиардов долларов» и отметил, что эту сумму передал Украине его предшественник Джо Байден наличными и военной техникой.
Соглашение предоставит США привилегированный доступ к новым инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, включая алюминий, графит, нефть и природный газ.
Выступая в среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал сделку «стратегическим соглашением о создании фонда инвестиционного партнёрства».
Предполагалось, что президент Украины Владимир Зеленский заключит сделку во время своей поездки в Вашингтон в феврале, но соглашение осталось неподписанным, когда визит был прерван из-за разногласий на встрече в Овальном кабинете
. После напряжённого разговора в Овальном кабинете в конце февраля, переходившим в перепалки на повышенных тонах, Президент Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский может вернуться в Белый дом, «когда будет готов к миру». Также тогда была отменена пресс-конференция по итогам подписания соглашения по редкоземельным металлам, сообщил представитель Белого дома журналистам пресс-пула.
Тогда же, в конце февраля, Президент РФ Владимир Путин заявил
, что Россия могла бы договориться с Соединенными Штатами о сокращении оборонных расходов на 50 процентов и также сказал, что Россия готова предложить сотрудничество в сфере добычи, обработки редкоземельных металлов не только по административному, государственному направлению, но и инвесторам, в том числе и новых регионах России.
Соглашение по минералам и экономическом партнёрстве между США и Украиной достигнуто в тот момент, когда Трамп отметил первые 100 дней своего нынешнего президентского срока.
Ранее Трамп в основном преподносил это соглашение как «оплату» Украиной помощи, которую США оказывали Украине с тех пор, как Россия начала СВО в феврале 2022 года.
Неделю назад, 23 апреля, Трамп сообщил
в соцсети Truth Social что «хвастливый» отказ президента Украины Владимира Зеленского признать Крым российским вредит Украине и такими действиями Зеленский уничтожит Украину.