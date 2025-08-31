 
Актуальные темы: переговоры
В мире     02.09.2025 16:25

Соглашение о Силе Сибири-2 стало дипломатической победой Путина – Блумберг

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Сила Сибири  соглашение  Путин  Си Цзиньпин  Россия  Китай  Индия  Моди 

2 сентября — Mossovetinfo.ru — Соглашение о строительстве газопровода Сила Сибири-2 стало дипломатической победой президента РФ Владимира Путина, - взаимовыгодный характер сделки укрепит отношения между РФ и КНР на многие десятилетия, а также значительно изменит глобальную торговлю газом, передает агентство Блумберг.

Газпром и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве Силы Сибири-2 и транзитного газопровода через Монголию Союз Восток, сообщил во вторник глава Газпрома Алексей Миллер.

Также агентство Блумберг, комментируя некоторые итоги саммита ШОС, отмечает:
- на саммите в Тяньцзине председатель Си Цзиньпин дал понять Дональду Трампу, что Пекин обладает слишком большим влиянием в мире, чтобы США могли диктовать ему условия. Он использовал сочетание дружелюбия и экономического привлекательности;
- Си Цзиньпин провёл редкую неформальную встречу с Владимиром Путиным и Нарендрой Моди, а Пекин подписал с Москвой крупное соглашение о строительстве газопровода, отвергнув попытки Трампа использовать тарифы, чтобы заставить Индию и Китай отказаться от закупок российских энергоносителей;
- саммит ШОС был воспринят как победа политического проекта Си Цзиньпина по созданию альтернативы мировому порядку, возглавляемому США. Китай выступил с предложениями по усилению экономической поддержки стран-участниц, включая создание нового банка развития и увеличение инвестиций.

В то же время CNN сообщает, что о «подписании юридически обязывающего соглашения о строительстве масштабного газопровода Сила Сибири — 2, который Москва годами пыталась сдвинуть с мёртвой точки»:
«Эта сделка — большая победа для Путина, который всё чаще обращается к Китаю, чтобы тот заменил Европу в качестве основного покупателя российского газа. Это также коллективный протест против президента США Дональда Трампа, который призывает страны сократить импорт российских энергоносителей в рамках своих попыток положить конец войне в Украине.
Новый газопровод будет ежегодно поставлять 50 миллиардов кубометров газа из западной части России в северный Китай. Ранее аналитики заявляли, что это может компенсировать почти половину экспорта газа в Европу, который Россия потеряла с начала войны в Украине».

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Сила Сибири  соглашение  Путин  Си Цзиньпин  Россия  Китай  Индия  Моди 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

16:25 В мире Соглашение о Силе Сибири-2 стало дипломатической победой Путина – Блумберг

08:55 Город (Москва и область) Собянин: реновация меняет внешний облик районов и создает новую городскую среду

08:34 В мире Россия и Китай являются основными странами-победительницами во Второй мировой войне - Си Цзиньпин

07:25 В России Вступил в силу Закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN

06:48 Город (Москва и область) До плюс 24 ожидаются в столичном регионе 1 сентября

Актуальные материалы

09:05 В мире Путин: РФ и Китай одинаково смотрят на продвижение справедливого мироустройства

09:52 Общество Школьные чаты в Москве переведут в мессенджер Мах

21:33 В мире Путин провел в Кремле Совещание по итогам российско-американской встречи в верхах

03:29 В мире Трамп заявил, что в следующий раз рассчитывает поговорить с Путиным «очень скоро»

02:55 В мире Основные заявления президента России Путина по итогам переговоров на Аляске

15:12 В России Путин: озвученные год назад условия, цели по перемирию в Украине «остались прежними»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru