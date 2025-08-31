2 сентября — Mossovetinfo.ru — Соглашение о строительстве газопровода-2 стало дипломатической победой президента РФ Владимира Путина, - взаимовыгодный характер сделки укрепит отношения между РФ и КНР на многие десятилетия, а также значительно изменит глобальную торговлю газом, передает агентство Блумберг.Газпром и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве Силы Сибири-2 и транзитного газопровода через Монголию Союз Восток, сообщил во вторник глава Газпрома Алексей Миллер.Также агентство Блумберг, комментируя некоторые итоги саммита ШОС, отмечает:- на саммите в Тяньцзине председатель Си Цзиньпин дал понять Дональду Трампу, что Пекин обладает слишком большим влиянием в мире, чтобы США могли диктовать ему условия. Он использовал сочетание дружелюбия и экономического привлекательности;- Си Цзиньпин провёл редкую неформальную встречу с Владимиром Путиным и Нарендрой Моди, а Пекин подписал с Москвой крупное соглашение о строительстве газопровода, отвергнув попытки Трампа использовать тарифы, чтобы заставить Индию и Китай отказаться от закупок российских энергоносителей;- саммит ШОС был воспринят как победа политического проекта Си Цзиньпина по созданию альтернативы мировому порядку, возглавляемому США. Китай выступил с предложениями по усилению экономической поддержки стран-участниц, включая создание нового банка развития и увеличение инвестиций.В то же время CNN сообщает, что о «подписании юридически обязывающего соглашения о строительстве масштабного газопровода Сила Сибири — 2, который Москва годами пыталась сдвинуть с мёртвой точки»:«Эта сделка — большая победа для Путина, который всё чаще обращается к Китаю, чтобы тот заменил Европу в качестве основного покупателя российского газа. Это также коллективный протест против президента США Дональда Трампа, который призывает страны сократить импорт российских энергоносителей в рамках своих попыток положить конец войне в Украине.Новый газопровод будет ежегодно поставлять 50 миллиардов кубометров газа из западной части России в северный Китай. Ранее аналитики заявляли, что это может компенсировать почти половину экспорта газа в Европу, который Россия потеряла с начала войны в Украине».