Трамп прибыл в Саудовскую Аравию в рамках первого зарубежного турне

13 мая — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию во вторник утром в рамках своего первого зарубежного визита с момента вступления в должность и в турне, включающего Катар и ОАЭ, в ходе которого он надеется заключить крупные соглашения в свете трудностей, с которыми сталкиваются при урегулировании региональных споров. Об этом сообщает Аль-Джазира.



Трамп назвал визит «историческим» во время выступления в понедельник в Белом доме.



Пресс-секретарь Белого дома Кэролин Ливитт подчеркнула большое значение, которое президент Трамп придает своей поездке в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.



В Эр-Рияде Трамп также встретится с лидерами шести стран Совета сотрудничества Арабских государств Персидского залива: Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Катара, Кувейта и Омана.



Трампа сопровождают министр обороны США Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Безант и ряд влиятельных американских бизнес-лидеров, включая генерального директора Tesla Илона Маска, советника Трампа.



Трамп также сообщил, что может отправиться в Турцию в четверг для возможных переговоров, в которых могут встретиться президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский лицом к лицу.



Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман встретил президента США в аэропорту имени короля Халида в столице страны Эр-Рияде.





Самолет Трампа приземлился в международном аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде.

По информации сотрудников, репортеров пресс-пула Белого дома, путешествующих с президентом, в последние полчаса полета президентского лайнера по бокам и сзади появились три появились саудовские истребителя F-15, курсирующие в непосредственной близости в качестве почетного экскорта.

На взлетно-посадочной полосе был расстелен лавандовый ковер.



ФОТО: Президент Дональд Трамп слева и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман выступают во время кофейной церемонии в Королевском терминале международного аэропорта имени короля Халида в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, во вторник.

Алекс Брэндон / AP