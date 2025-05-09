В мире
13.05.2025 11:40
Трамп прибыл в Саудовскую Аравию в рамках первого зарубежного турне
13 мая — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию во вторник утром в рамках своего первого зарубежного визита с момента вступления в должность и в турне, включающего Катар и ОАЭ, в ходе которого он надеется заключить крупные соглашения в свете трудностей, с которыми сталкиваются при урегулировании региональных споров. Об этом сообщает Аль-Джазира.
Трамп назвал визит «историческим» во время выступления в понедельник в Белом доме.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролин Ливитт подчеркнула большое значение, которое президент Трамп придает своей поездке в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.
В Эр-Рияде Трамп также встретится с лидерами шести стран Совета сотрудничества Арабских государств Персидского залива: Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Катара, Кувейта и Омана.
Трампа сопровождают министр обороны США Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Безант и ряд влиятельных американских бизнес-лидеров, включая генерального директора Tesla Илона Маска, советника Трампа.
Трамп также сообщил, что может отправиться в Турцию в четверг для возможных переговоров, в которых могут встретиться президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский лицом к лицу.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман встретил президента США в аэропорту имени короля Халида в столице страны Эр-Рияде.
Самолет Трампа приземлился в международном аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде.
По информации сотрудников, репортеров пресс-пула Белого дома, путешествующих с президентом, в последние полчаса полета президентского лайнера по бокам и сзади появились три появились саудовские истребителя F-15, курсирующие в непосредственной близости в качестве почетного экскорта.
На взлетно-посадочной полосе был расстелен лавандовый ковер.
ФОТО: Президент Дональд Трамп слева и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман выступают во время кофейной церемонии в Королевском терминале международного аэропорта имени короля Халида в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, во вторник.
Алекс Брэндон / AP