 
Актуальные темы: переговоры
В мире     29.12.2025 19:51

Трамп «шокирован и возмущен» атакой БПЛА ВСУ на резиденцию Путина – Ушаков

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Киев  Украина  БПЛА  атака  резиденция  гостерроризм  Трамп  Путин  телефонный разговор 

29 декабря — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин очень четко заявил 29 декабря лидеру США Дональду Трампу о том, что позиция РФ в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена в связи с осуществляемым Киевом гостерроризмом в виде атаки беспилотниками дальнего действия на резиденцию главы российского государства. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

«Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона намерена и далее плотно и плодотворно работать с американскими партнерами по поиску путей достижения мира. Но, естественно, по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена. Об этом было заявлено очень четко», - сказал Ушаков.

«С учетом осуществляемого Киевом государственного терроризма, российская сторона не может поступить иначе», - подчеркнул помощник президента.

«Киевский режим предпринял террористическую атаку с масштабным использованием беспилотников дальнего действия на государственную резиденцию президента России в Новгородской области», - отметил Ушаков.

Президент США Дональд Трамп, говоря о попытке атаки Киева на резиденцию российского лидера Владимира Путина, заявил, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, Трамп был шокирован и возмущен сообщением об атаке на резиденцию Путина.

Сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия, - сказал он журналистам.

Трамп также сказал, что американская администрация «слава богу» не давала «Томагавки» Киеву. - отметил Ушаков.

Сегодня вечером глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию президента РФ в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Киев  Украина  БПЛА  атака  резиденция  гостерроризм  Трамп  Путин  телефонный разговор 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

19:51 В мире Трамп «шокирован и возмущен» атакой БПЛА ВСУ на резиденцию Путина – Ушаков

15:12 Власть Путин принял в Кремле губернатора Подмосковья Воробьева

10:40 В мире Встреча Трампа и Зеленского во Флориде не принесла прогресса

08:54 В мире Трамп рассчитывает поговорить с Путиным «в ближайшее время»

18:22 Происшествия Обвиняемым в коррупционных преступлениях предъявлены в Чехове семи сотрудникам организации оказывающей услуги по электрификации

Актуальные материалы

10:40 В мире Встреча Трампа и Зеленского во Флориде не принесла прогресса

08:32 Город (Москва и область) 430 инструкций mos.ru помогут спланировать новогодние выходные

15:08 В мире Путин заявил о готовности к «непростым решениям», компромиссам по мирному плану Трампа, США

10:56 В мире Венесуэла обратилась в СБ ООН с просьбой экстренного заседания из-за агрессии США

12:14 Мнения Кремль: обновленная Стратегия нацбезопасности США - залог переговоров по Украине

21:38 Мнения Путин: «мессенджеры – Telegram и так далее – используются для того, чтобы как-то влиять на молодёжную среду»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru