29 декабря — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин очень четко заявил 29 декабря лидеру США Дональду Трампу о том, что позиция РФ в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена в связи с осуществляемым Киевом гостерроризмом в виде атаки беспилотниками дальнего действия на резиденцию главы российского государства. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает ТАСС
.
«Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона намерена и далее плотно и плодотворно работать с американскими партнерами по поиску путей достижения мира. Но, естественно, по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена. Об этом было заявлено очень четко», - сказал Ушаков.
«С учетом осуществляемого Киевом государственного терроризма, российская сторона не может поступить иначе», - подчеркнул помощник президента.
«Киевский режим предпринял террористическую атаку с масштабным использованием беспилотников дальнего действия на государственную резиденцию президента России в Новгородской области», - отметил Ушаков.
Президент США Дональд Трамп, говоря о попытке атаки Киева на резиденцию российского лидера Владимира Путина, заявил, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По словам Ушакова, Трамп был шокирован и возмущен сообщением об атаке на резиденцию Путина.
Сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия, - сказал он журналистам.
Трамп также сказал, что американская администрация «слава богу» не давала «Томагавки» Киеву. - отметил Ушаков.
Сегодня вечером глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию президента РФ в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены.