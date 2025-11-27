Другие материалы
В мире
28.11.2025, 22:11
Уволен глава офиса Зеленского Ермак – на Украине глубочайший политический кризис
28 ноября — Mossovetinfo.ru — В пятницу президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы свое...
-
В мире
27.11.2025, 18:36
Украинец, подозреваемый в причастности к подрыву «Северных потоков», передан Италией в ФРГ
27 ноября — Mossovetinfo.ru — Италия передала ФРГ украинца, подозреваемого в причастности к подрыву Северных потоко...
-
В мире
27.11.2025, 17:38
Путин: отказ от предложений России по мирным договорённостям может привести к утрате государственности Украины
27 ноября — Mossovetinfo.ru — После ухода украинские войск из ряда занимаемых территорий в зоне СВО мы прекратим бое...