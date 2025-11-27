 
Актуальные темы: переговоры
В мире     28.11.2025 22:11

Уволен глава офиса Зеленского Ермак – на Украине глубочайший политический кризис

Теги:  Украина  Зеленский  Ермак  коррупция  скандал  кризис  США  финансы  перговоры 

28 ноября — Mossovetinfo.ru — В пятницу президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Ермака.

Мировые СМИ активно обсуждают увольнение Ермака после пришедших сегодня у него обысков в связи с коррупционным расследованием, называют событие политическим землетрясением, а премьер Польши Туск – политическим кризисом. СМИ полагают, что отставка Ермака может привести к ослаблению позиций Киева на переговорах, а также на ослабление поддержки Украины.

CNN публикует ленту новостей по данной теме под заголовком: Главный помощник Зеленского и ключевой переговорщик уходит в отставку после антикоррупционного рейда в его доме. Аналогичные заголовки в материалах Bloomberg, других мировых СМИ.

В украинских СМИ фоне напоминают слова Зеленского сказанные четыре года назад, что они уйдут из власти вместе.
«Он пришёл со мной, он со мной уйдёт», – сказал Зеленский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что коррупционные скандалы спровоцировали на Украине глубочайший политический кризис, заявил журналистам и что последствия этого коррупционного скандала в Киеве могут быть самыми разными, и вряд ли кто-то сейчас может ответить, к чему это приведет.

«Коррупция была и есть вокруг денег, которые давали на войну американцы и европейцы. Это факт. И, соответственно, наверное, сейчас и в Америке, и в европейских странах задаются вопросом, что будет завтра с киевским режимом», - также отметил Песков.

