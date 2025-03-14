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В мире     18.03.2025 19:36

Песков: завершился телефонный разговор Путина с Трампом - 18 марта

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Теги:  Путин  Трамп  телефонный разговор  завершился  Кремль  Белый дом  подробности 

18 марта — Mossovetinfo.ru — Завершился телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, который продолжался около полутора часов. О завершении телефонного разговора сообщают в "Молниях" (заголовках), ведущие российские информагентства со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По информации помощника главы Белого дома и заместителя главы аппарата Дэн Скавино, Трамп проводил разговор находясь в Овальном кабинете Белого дома. Также, по информации Скавино в одной из соцсетей, он, после первого часа разговора президентов России и США отметил, что «разговор идет хорошо и пока продолжается».

Ранее сообщалось, что США намерены обнародовать итоги предстоящего телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным сразу после его завершения, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге.

Подробности последуют


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Теги: 
Путин  Трамп  телефонный разговор  завершился  Кремль  Белый дом  подробности 

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