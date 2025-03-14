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В мире
18.03.2025, 19:36
Песков: завершился телефонный разговор Путина с Трампом - 18 марта
18 марта — Mossovetinfo.ru — Завершился телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом США До...
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В мире
17.03.2025, 21:14
Телефонный разговор Путина и Трампа запланирован во вторник 18 марта
17 марта — Mossovetinfo.ru — Планируемый на 18 марта новый телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и прези...
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В мире
14.03.2025, 17:17
Трамп поговорил с Путиным и заявил о высоких шансах разрешения украинского кризиса
14 марта — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп сообщил о разговоре с Президентом России Владимиром Путины...