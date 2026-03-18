24 марта «Сбер» представляет обновленную версию своего ИИ помощника «ГигаЧат»

24 марта — Mossovetinfo.ru — Во вторник, 24 марта, «Сбер» представил обновленную версию своего ИИ помощника «ГигаЧат» на базе флагманской модели GigaChat Ultra, которая сможет запоминать предпочтения пользователя, информацию о его профессии, образовании, привычках и др. данные, чтобы персонализировать общение и глубже понимать поставленные задачи, давать более качественные ответы.

«Сервис научился запоминать предпочтения пользователя, информацию о его профессии, образовании, привычках, а также личные данные и информацию о близких в той мере, в которой пользователь ими делится.

Эти факты должны позволить «персонализировать общение, глубже понимать поставленные задачи и давать более качественные ответы», рассказал РБК глава блока «Развитие генеративного ИИ» «Сбера» Антон Фролов.

Также чат получил навыки, которые позволяют совершать какие-то действия. Эти способности будут развиваться. Самый главный фокус — чтобы сервис превратился в ассистента, который может действовать в реальном мире.

По словам Фролова, новая версия стала лучше работать с математическими вычислениями, генерацией кода, с задачами в сферах права, финансов, торговли, кибербезопасности и медицины, особенно там, где важны российская специфика и отраслевая терминология.

Также «ГигаЧат» будет вдвое быстрее генерировать ответы по сравнению с предыдущей версией.

По словам Фролова, сейчас средняя месячная аудитория «ГигаЧата» составляет более 23 млн уникальных пользователей.

