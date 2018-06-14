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В России     14.06.2018 18:01

Чемпионат мира в России открылся матчем Россия - Саудовская Аравия

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Теги:  ЧМ-2018  футбол  Сборная России по футболу  открытие 

14 июня. Mossovetinfo.ru – Чемпионат мира по футболу 2018 года открылся в Москве на стадионе «Лужники» матчем сборных России и Саудовской Аравии.

ЧМ-2018 впервые пройдет в России. Матчи турнира примут 12 стадионов в 11 городах страны.

В Москве матчи чемпионата примут стадионы «Лужники» и «Спартак». «Лужники» станут главной ареной чемпионата, помимо матча открытия, на нем пройдут один из полуфиналов и финал турнира. Всего Москва примет 12 матчей чемпионата.


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Теги: 
ЧМ-2018  футбол  Сборная России по футболу  открытие 

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