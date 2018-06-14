14 июня. Mossovetinfo.ru – Чемпионат мира по футболу 2018 года открылся в Москве на стадионе «Лужники» матчем сборных России и Саудовской Аравии.



ЧМ-2018 впервые пройдет в России. Матчи турнира примут 12 стадионов в 11 городах страны.



В Москве матчи чемпионата примут стадионы «Лужники» и «Спартак». «Лужники» станут главной ареной чемпионата, помимо матча открытия, на нем пройдут один из полуфиналов и финал турнира. Всего Москва примет 12 матчей чемпионата.