Другие материалы
-
В России
18.09.2025, 10:59
Финансовым властям необходимо размягчить денежно-кредитную политику - Силуанов
18 сентября — Mossovetinfo.ru — В докладе президенту России о докладывали президенту о бюджетной политике на 3 года п...
-
В России
17.09.2025, 07:28
Собянин принял участие в стратегической сессии о развитии скоростного транспортного сообщения
17 сентября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 16 сентября, принял участие в стратегической сес...
-
В России
13.09.2025, 16:52
Состоялось открытие Национального космического центра
13 сентября — Mossovetinfo.ru — Владимир Путин принял участие в открытии Национального космического центра, созданн...