Финансовым властям необходимо размягчить денежно-кредитную политику - Силуанов

18 сентября — Mossovetinfo.ru — В докладе президенту России о докладывали президенту о бюджетной политике на 3 года представители Правительства России говорили о задаче размягчить денежно-кредитную политику (ДКП). Об этом министр финансов России Антон Силуанов заявил на Московском финансовом форуме (МФФ).



Вопросы стимулирования или охлаждения экономики относятся к финансовым властям, в первую очередь - к бюджету и ДКП. Поэтому когда мы докладывали президенту о бюджетной политике на 3 года, то как раз задача была такая, чтобы бюджет помог размягчить ДКП сегодняшнюю. Ведь два инструмента, влияющие на финансы, - это бюджет и банки, через ставку и черед бюджетный импульс, - сказал А.Силуанов.



Также, выступая на ММФ Силуанов, заявил, что период планового охлаждения экономики РФ надо пройти плавно - не переборщить, но и не недоработать стороны - с тем чтобы решить вопрос снижения инфляции, роста реальных доходов населения, с тем чтобы все задачи, которые реализуются через бюджет.

