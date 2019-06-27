27 июня. Mossovetinfo.ru – Национальный исследовательский технологический университет МИСиС занял первое место в рейтинге 100 лучших ВУЗов России составленном журналом Forbes.
Рейтинг составлялся по трем показателям: качество образования, востребованность выпускников и «фактор Forbes», который оценивает «элитность» учебного заведения и количество предпринимателей среди его выпускников.
Суммарный результат МИСиС составил 54,11 балла. Второе место в рейтинге занял МГИМО, у которого 52,24 балла, при этом МГИМО получил самый высокий балл по «фактору Forbes». Третье место занял Московский физико-технический институт, у которого 52,01 балла.
В пятерку рейтинга вошли также Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Московский государственный университет имени Ломоносова. Лидер прошлогоднего рейтинга Российская школа экономики (РШЭ) в этом году оказался на 10 месте.
В рейтинг не попали учебные заведения силовых ведомств, так как они не отчитываются перед Министерством образования, поэтому мониторинг их деятельности не ведется.
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