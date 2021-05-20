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В России     20.05.2021 11:30

ФСИН предложила заменить трудовых мигрантов заключенными

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Теги:  ФСИН  Александр Калашников  мигранты  заключенные  работа 

20 мая. Mossovetinfo.ru — Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН_ Александр Калашников предложил заменить мигрантов заключенными на крупных объектах, где не хватает рабочей силы, сообщает ТАСС.

Со своим предложением Калашников выступил на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске. Глава ФСИН отметил, что из 482 тысяч заключенных, насчитывающихся в России, порядка 188 тысяч имеют право на такое исполнение наказания, как принудительные работы.

Калашников заявил, что работа заключенных не будет аналогом ГУЛАГа, им будут созданы достойные условия, они будут проживать в общежитиях, или даже снимать квартиры, при желании смогут привезти семью. За свою работу заключенные будут получать достойную зарплату.

«Лучше спецконтингенту построить общежития, предоставить рабочие места. Зато они останутся там, они будут там же работать. И мы решим трудовую проблему, и произойдет та самая социализация», - отметил глава ФСИН.

По словам Калашникова, он уже обсуждал проблему с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым, который пожаловался на то, что на золотых приисках в регионе работают мигранты, для которых власти вынуждены организовывать чартерные рейсы, чтобы дать им возможность вернуться домой.

В начале апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что России не хватает мигрантов для реализации «амбициозных планов», в первую очередь в области строительства.

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Теги: 
ФСИН  Александр Калашников  мигранты  заключенные  работа 

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