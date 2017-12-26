23:39 Город Для первой линии «наземного метро» ЦППК закупает 23 электропоезда
23:02 Город Задержаны злоумышленники, напавшие на швейный цех в Москве
22:51 Город Собянин: социальные расходы в Москве выросли почти вдвое с 2010 года
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20:49 В России Инициативная группа выдвинула Путина на выборы-2018
20:49 В России Инициативная группа выдвинула Путина на выборы-2018
07:31 Город Новый год-2018. Точки запуска фейерверков в Москве
18:09 Партинформ ЕР не отдаст свои голоса конкурентам для прохождения мунфильтра на выборах мэра Москвы