Инициативная группа выдвинула Путина на выборы-2018

26 декабря. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин выдвинул инициативной группой кандидатом на выборах главы государства, которые пройдут в марте 2018 года.



Решение было принято на собрании инициативной группы, которое прошло во вторник в историческом парке «Россия - моя история» на ВДНХ,



В собрании приняли участие 668 человек. Путин, как и заявил, идет на выборы в качестве самовыдвиженца.