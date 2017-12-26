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В России     26.12.2017 20:49

Инициативная группа выдвинула Путина на выборы-2018

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Теги:  Владимир Путин  выборы-2018  выборы президента России 

26 декабря. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин выдвинул инициативной группой кандидатом на выборах главы государства, которые пройдут в марте 2018 года.

Решение было принято на собрании инициативной группы, которое прошло во вторник в историческом парке «Россия - моя история» на ВДНХ,

В собрании приняли участие 668 человек. Путин, как и заявил, идет на выборы в качестве самовыдвиженца.

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Теги: 
Владимир Путин  выборы-2018  выборы президента России 

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