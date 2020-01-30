30 января. Mossovetinfo.ru – Московский опыт программы реновации жилья может быть использован в регионах, заявил в ходе заседания рабочей группы по защите прав и интересов жителей при реализации программы реновации при Госдуме глава Мосгордумы Алексей Шапошников.



По словам Шапошникова, в ходе реализации программы в Москве был разработан механизм, который позволяет строить жилье опережающими темпами и в тоже время предоставлять жителям максимальный объем жилищных гарантий.



Шапошников отметил, что реализация столь крупной программы, как программа реновации жилья, не может проходить без корректировки отдельных моментов, возникающих в ходе реализации, однако выработанный алгоритм действий и механизм реализации программы может быть использован в качестве модели в других субъектах страны, если будет принято решение о проведении там аналогичных программ.