Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     30.01.2020 11:50

Московский опыт программы реновации может быть использован в регионах - Шапошников

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  программа реновации жилья  Алексей Шапошников  реновация жилья  программа реновации 

30 января. Mossovetinfo.ru – Московский опыт программы реновации жилья может быть использован в регионах, заявил в ходе заседания рабочей группы по защите прав и интересов жителей при реализации программы реновации при Госдуме глава Мосгордумы Алексей Шапошников.

По словам Шапошникова, в ходе реализации программы в Москве был разработан механизм, который позволяет строить жилье опережающими темпами и в тоже время предоставлять жителям максимальный объем жилищных гарантий.

Шапошников отметил, что реализация столь крупной программы, как программа реновации жилья, не может проходить без корректировки отдельных моментов, возникающих в ходе реализации, однако выработанный алгоритм действий и механизм реализации программы может быть использован в качестве модели в других субъектах страны, если будет принято решение о проведении там аналогичных программ.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
программа реновации жилья  Алексей Шапошников  реновация жилья  программа реновации 

Возврат к списку

Лента новостей

13:16 Город (Москва и область) Председатель Москомархитектуры Княжевская: процедура слушаний по реновации несовершенна

12:52 Город (Москва и область) Открыт пересадочный узел между платформой НАТИ и станцией МЦК Лихоборы

12:25 Город (Москва и область) Москва и Подмосковье объединят транспортные карты «Тройка» и «Стрелка»

11:50 В России Московский опыт программы реновации может быть использован в регионах - Шапошников

11:26 Власть Рассмотрение закона о поправках в Конституцию во втором чтении может быть перенесено - Володин

Актуальные материалы

10:16 Венедиктов просит срочно созвать Общественную палату Москвы - обсудить поправки в Конституцию

10:30 Город (Москва и область) Электробусы вышли на 20-й по счету маршрут в Москве

12:15 Власть Госдума приняла в первом чтении закон о поправках в конституцию

11:25 Власть Совет Федерации одобрил кандидатуру Игоря Краснова на должность Генпрокурора

21:06 Власть Андрей Бочкарев возглавил стройкомплекс Москвы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru