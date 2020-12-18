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В России     18.12.2020 11:06

Оперштаб сообщил новые данные по коронавирусу

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Теги:  коронавирус  статистика 

18 декабря. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в России выявлено 28 552 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Также сообщается, что за сутки от коронавируса вылечились 26 093 человека из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 611 человек.

В Москве за сутки зафиксировано 6 937 новых случаев заражения. Выздоровел 5 821 человек, скончались 72 человека.


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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