18 декабря. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в России выявлено 28 552 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Также сообщается, что за сутки от коронавируса вылечились 26 093 человека из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 611 человек.



В Москве за сутки зафиксировано 6 937 новых случаев заражения. Выздоровел 5 821 человек, скончались 72 человека.