18 декабря. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в России выявлено 28 552 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Также сообщается, что за сутки от коронавируса вылечились 26 093 человека из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 611 человек.
В Москве за сутки зафиксировано 6 937 новых случаев заражения. Выздоровел 5 821 человек, скончались 72 человека.
11:06 В России Оперштаб сообщил новые данные по коронавирусу
10:26 В мире Только три страны, с которыми у России есть авиасообщение, соответствуют критериям по COVID-19
09:38 В России Заявление на новогоднюю выплату на ребенка до 7 лет можно до 1 апреля - ПФР
09:27 Город (Москва и область) Участники программы реновации получили более 13 тысяч электронных уведомлений
18:50 Другое CAS запретил российским спортсменам выступать под флагом РФ до конца 2022 года
11:29 Город (Москва и область) С 21 декабря записаться на вакцинацию в Москве смогут работники СМИ, промышленности и транспорта
23:59 Общество В Москве от коронавируса за все время пандемии скончались более 10 000 человек
17:19 В мире Новое расследование об отравлении Навального может привести к санкциям со стороны США
08:02 В мире 14 декабря коллегия выборщиков США назовет президента страны
13:14 Город (Москва и область) Парковка в Москве в новогодние праздники будет бесплатной
17:52 Власть Правительство не намерено распространять льготную ипотеку на вторичное жилье