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В России     02.08.2020 10:06

Путин поздравил десантников с 90-летием создания Воздушно-десантных войск

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Теги:  ВДВ  десантники  праздник  Путин  поздравление 

2 августа, Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с Днём Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником и 90-летием создания Воздушно-десантных войск.

Президент и главнокомандующий отметил, что десентники "всегда с честью решали поставленные задачи, при проведении специальных операций и миротворческих миссий демонстрировали высочайший уровень подготовки, несгибаемый характер и взаимовыручку".

В год 75-летия Победы в поздравлении президента особые слова признательности и благодарности выражены "героям-десантникам, ветеранам Великой Отечественной войны".

В поздравлении отмечается, что "нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции , свято чтит законы боевого братства, в самых сложных, нештатных ситуациях проявляет безупречную выучку, верность Присяге и Отчизне".

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Теги: 
ВДВ  десантники  праздник  Путин  поздравление 

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