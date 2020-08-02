Путин поздравил десантников с 90-летием создания Воздушно-десантных войск

2 августа, Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с Днём Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником и 90-летием создания Воздушно-десантных войск.



Президент и главнокомандующий отметил, что десентники "всегда с честью решали поставленные задачи, при проведении специальных операций и миротворческих миссий демонстрировали высочайший уровень подготовки, несгибаемый характер и взаимовыручку".



В год 75-летия Победы в поздравлении президента особые слова признательности и благодарности выражены "героям-десантникам, ветеранам Великой Отечественной войны".



В поздравлении отмечается, что "нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции , свято чтит законы боевого братства, в самых сложных, нештатных ситуациях проявляет безупречную выучку, верность Присяге и Отчизне".