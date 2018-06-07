7 июня. Mossovetinfo.ru – К вопросу повышения пенсионного возраста нужно относиться «в высшей степени осторожно и аккуратно», заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
«Одна из ключевых задач, которая сформулирована мной перед правительством - повышением доходов пенсионеров. За этим стоит и другой важной задачи - уменьшение в два раза количества людей, которые живут за чертой бедности» - заявил президент.
По словам Путина, задача повышения уровня доходов пенсионеров остается одной из основных, и в ближайшее время будут озвучены предложения правительства по решению этой задачи.
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