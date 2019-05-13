13 мая. Mossovetinfo.ru – Следующие «длинные» выходные ожидают россиян только в ноябре, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роструда.



В ноябре в честь Дня народного единства выходными будут 2,3 и 4 ноября.



День Независимости России 12 июня также будет выходным, но в текущем году он выпадает на среду. Таким образом это будет один выходной день посреди рабочей недели.