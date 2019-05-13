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В России     13.05.2019 08:27

Роструд напомнил о следующих «длинных» выходных

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Теги:  Роструд  выходные 

13 мая. Mossovetinfo.ru – Следующие «длинные» выходные ожидают россиян только в ноябре, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роструда.

В ноябре в честь Дня народного единства выходными будут 2,3 и 4 ноября.

День Независимости России 12 июня также будет выходным, но в текущем году он выпадает на среду. Таким образом это будет один выходной день посреди рабочей недели.


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Теги: 
Роструд  выходные 

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