13 мая. Mossovetinfo.ru – Следующие «длинные» выходные ожидают россиян только в ноябре, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роструда.
В ноябре в честь Дня народного единства выходными будут 2,3 и 4 ноября.
День Независимости России 12 июня также будет выходным, но в текущем году он выпадает на среду. Таким образом это будет один выходной день посреди рабочей недели.
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