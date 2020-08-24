24 августа. Mossovetinfo.ru – В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект об обязательной маркировке домашних животных, планируется, что закон будет принят в течение осени, сообщают «Известия» со ссылкой на Минсельхоз РФ.



Сообщается, что первый вариант законопроекта был разработан еще летом, однако он вызвал претензии со стороны Администрации президента, поэтому сейчас разрабатывается второй вариант законопроекта.



Законопроект предполагает введение обязательного учета и маркировки домашних животных. По мнению Минсельхоза, это необходимо для предотвращения распространения заразных болезней животных, а также для выявления источников их возбудителей.



Маркировать животных владельцы будут обязаны за свой счет, при этом предусмотрены разные варианты маркировки: чипирование, татуировки, тавро, кольца, ошейники, бирки и другие варианты. За отказ от маркировки животных владельцы могут быть оштрафованы на сумму от 500 до 1000 рублей.



Планируется, что новый закон вступит в силу уже с 1 января 2021 года.