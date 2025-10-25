 
Актуальные темы: переговоры
В России     02.11.2025 09:49

В оперативной встрече Путина и Трампа нет необходимости, заявил ТАСС Песков

Теги:  Кремль  Россия  США  Украина  кризис  урегулирование  Путин  Трамп  встреча  Песков 

2 ноября — Mossovetinfo.ru — Оперативно организованная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможна, однако необходимости в ней сейчас нет. Это отметил в беседе с ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Гипотетически рассуждая, она возможна, но в настоящий момент в ней нет необходимости», - указал представитель Кремля.

Необходимость же, подчеркнул Песков, сейчас существует в кропотливой работе над украинским урегулированием.

Президенты России и США договорились о встрече в Будапеште и начале подготовки к ней по итогам разговора 16 октября. Однако 23 октября Трамп неожиданно заявил о переносе такого саммита на неопределенный срок, поскольку, по словам американского лидера, в назначенные даты ему не удастся добиться «того, что нужно». Путин указывал, что встреча в Будапеште, скорее, перенесена, чем отменена, и инициатором саммита выступили США. Именно от американской стороны будет зависеть дальнейшая перспектива личных контактов на высшем уровне, отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Напомним, что 16 октября Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с Президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, но не уточнил, когда именно может состояться эта встреча.

