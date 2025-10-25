Другие материалы
-
В России
02.11.2025, 09:49
В оперативной встрече Путина и Трампа нет необходимости, заявил ТАСС Песков
2 ноября — Mossovetinfo.ru — Оперативно организованная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональд...
-
В России
27.10.2025, 08:59
34 БПЛА, летевших на Москву, поражены дежурными средствами ПВО в ночь на 27 октября
27 октября — Mossovetinfo.ru — В течение прошедшей ночи над территорией Московского региона дежурными средствами ПВ...
-
В России
25.10.2025, 12:16
Путин в приветствии съезду партии Справедливая Россия высоко оценил ее «многогранную деятельность» с избирателями
25 октября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин направил в адрес делегатов открывшегося 25 октября в М...