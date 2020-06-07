7 июня. Mossovetinfo.ru – В России намерены изменить правила медицинского освидетельствования водителей, соответствующий проект Минздрава опубликован на федеральном портале правовых актов.



Согласно проекту, сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя при получении медицинский справки, будет нужно только если нарколог выявит симптомы заболевания. При этом, сдавать будет необходимо только анализы крови и мочи.



Ранее Минздрав предложил схему, согласно которой водители при получении обновленных водительских прав было бы необходимо сдавать анализы на содержание некротических и психотропных средств, а также анализы для определения биомаркера хронического злоупотребления алкоголя.



Данное предложение вызвало негативную реакцию автомобилистов. Сдавать такие анализы можно только в специализированных наркодиспансерах, что привело бы к резкому повышению стоимости справки. Президент России Владимир Путин назвал данное предложение чушью.



В результате, вступление в силу изменений, которые должны были начать действовать с 22 ноября, было отложено для проведения дополнительного анализа методов тестирования.