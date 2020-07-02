 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
В России     02.07.2020 08:14

За поправки в Конституцию проголосовали почти 78% россиян

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Конституция  Конституция РФ  поправки 

2 июля. Mossovetinfo.ru – За внесение изменений в Конституцию РФ проголосовали почти 78% россиян, следует из данных информационного центра ЦИК после обработки 99,9 процента протоколов. Против поправок проголосовали 21,26%.Общая явка, по предварительным данным, составила 65 процентов. Окончательные итоги голосования будут обнародованы позднее.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Можно было проголосовать различными способами: по месту регистрации, по месту проживания, дома. В Москве и Нижегородской области также проходило электронное голосование. В нем приняли участие более миллиона человек.

С предложением внести в Конституцию ряд поправок президент России Владимир Путин выступил 15 января в ходе оглашения послания к Федеральному собранию. При этом, по предложению президента, после принятия закона Госдумой и одобрения Советом Федерации, изменения в Конституцию должны утвердить граждане страны на всенародном голосовании.

Закон о поправке в Конституцию РФ был принят Госдумой 11 марта и в тот же день получил одобрение Совета Федерации. 14 марта документ подписал президент. В ходе обсуждения было предложено порядка 400 поправок, из которых более 170 вошли в окончательную редакцию закона, а около 200 были отклонены. Всероссийское голосование по изменениям в Конституции было назначено на 22 апреля, но из-за коронавируса было перенесено на неопределенный срок.

На совещании с рабочей группой по поправкам в Конституцию 1 июня Путин сообщил о решении назначить голосование на 1 июля.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Конституция  Конституция РФ  поправки 

Возврат к списку

Лента новостей

09:14 Общество Инвалидам больше не нужно получать разрешения для парковки на специальных местах

09:08 В России Банки запустили переводы от компаний физлицам по номеру телефона

08:14 В России За поправки в Конституцию проголосовали почти 78% россиян

21:55 Власть 62,33% москвичей, голосовавших электронно, поддержали поправку в Конституцию

17:50 Город (Москва и область) Собянин считает маловероятной вторую волну пандемии коронавируса в Москве

Актуальные материалы

11:21 Город (Москва и область) В Подмосковье с 1 июля начали отключать горячую воду

10:07 Общество В Москве родители могут следить за распорядков ребенка в детском саду в режиме онлайн

07:30 Город (Москва и область) На ТТК изменится схема движения

22:26 Город (Москва и область) Темпы строительства метро в Москве будут увеличены - власти

22:02 Город (Москва и область) В Подмосковье 1 июля откроется купальный сезон

18:40 Власть Возможность проведения массовых мероприятий в Москве рассмотрят не раньше июля - Собянин

08:16 Город (Москва и область) Как узнать результаты ЕГЭ онлайн

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru