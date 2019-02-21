21 февраля. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон об оказании паллиативной помощи.
Новый закон определяет понятие «паллиативная помощь» и уточняет порядок ее оказания, в том числе на дому. Паллиативной медицинской помощью будет называться комплекс мероприятий, включающий медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и мероприятия по уходу, направленные на избавление от боли и улучшение качества жизни неизлечимо больных граждан и членов их семей.
Согласно закону, оказание паллиативной помощи должны заниматься медицинские работники, которые прошли специальное обучение, по оказанию такой помощи. Кроме того, закон предусматривает передачу пациенту (в том числе на дом) медицинских изделий для поддержания функций организма, перечень этих изделий будет утвержден дополнительно. Паллиативная помощь будет оказываться бесплатно.
17:13 Общество Очередное потепление придет в Москву в начале следующей недели
16:52 Происшествия Автокран упал в центре Москвы
16:48 Город (Москва и область) В доме по реновации на северо-востоке Москвы началась отделка квартир
15:26 Город (Москва и область) Люблинско-Дмитровскую линию московского метро продлят за МКАД
14:20 Власть Путин подписал закон о запрете на списывание со счетов должников соцвыплат
13:33 Город (Москва и область) Мосгордума приняла закон о создании инновационного кластера
12:40 Город (Москва и область) Количество преступлений в Москве стабильно снижается - Шапошников
12:19 Власть Путин: времени на раскачку по вопросам стратегического развития страны уже нет
19:51 Происшествия На Центральном телеграфе в стычке с охранником погиб чемпион России по рукопашному бою
12:32 Город (Москва и область) Еще один участок красной ветки метро закроют на сутки 3 марта
10:35 Город (Москва и область) Какие улицы перекрыты в Москве с 16 по 24 февраля
10:01 Город (Москва и область) Какие станции красной ветки метро закрыты с 16 по 24 февраля