21 февраля. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон об оказании паллиативной помощи.



Новый закон определяет понятие «паллиативная помощь» и уточняет порядок ее оказания, в том числе на дому. Паллиативной медицинской помощью будет называться комплекс мероприятий, включающий медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и мероприятия по уходу, направленные на избавление от боли и улучшение качества жизни неизлечимо больных граждан и членов их семей.



Согласно закону, оказание паллиативной помощи должны заниматься медицинские работники, которые прошли специальное обучение, по оказанию такой помощи. Кроме того, закон предусматривает передачу пациенту (в том числе на дом) медицинских изделий для поддержания функций организма, перечень этих изделий будет утвержден дополнительно. Паллиативная помощь будет оказываться бесплатно.