13 беспилотников, летевших на Москву уничтожены ПВО – Собянин

6 октября — Mossovetinfo.ru — «Системой ПВО Минобороны уничтожены 13 беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ночь на 6 октября около 2:33 мск.



«Внимание, уважаемые жители и гости округа!



Информирую о том, что в небе над муниципальным округом Истра средствами ПВО отражена атака 4 (обновлено в 02:37) БПЛА противника.



Работа ПВО продолжается.



Будьте бдительны, неукоснительно соблюдайте меры безопасности», - сообщила в 2:24 мск Глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева.