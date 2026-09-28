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Город (Москва и область)     06.10.2026 02:47

13 беспилотников, летевших на Москву уничтожены ПВО – Собянин

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Теги:  БПЛА  беспилотники  Москва  ПВО  Собянин  Витушева  Истра 

6 октября — Mossovetinfo.ru — «Системой ПВО Минобороны уничтожены 13 беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ночь на 6 октября около 2:33 мск.

«Внимание, уважаемые жители и гости округа!

Информирую о том, что в небе над муниципальным округом Истра средствами ПВО отражена атака 4 (обновлено в 02:37) БПЛА противника.

Работа ПВО продолжается.

Будьте бдительны, неукоснительно соблюдайте меры безопасности», - сообщила в 2:24 мск Глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева.

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Карта места

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Теги: 
БПЛА  беспилотники  Москва  ПВО  Собянин  Витушева  Истра 

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