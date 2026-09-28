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Уничтожены ещё пятнадцать БПЛА, летевших на Москву – Собянин
6 октября — Mossovetinfo.ru — «Уничтожены ещё пятнадцать БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работаю...
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06.10.2026, 02:47
13 беспилотников, летевших на Москву уничтожены ПВО – Собянин
6 октября — Mossovetinfo.ru — «Системой ПВО Минобороны уничтожены 13 беспилотников, летевших на Москву. Специалисты ...
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28.09.2026, 11:32
Снижается количество зарегистрированных ДДУ на рынке недвижимости в Москве
28 сентября — Mossovetinfo.ru — В августе 2026 года в столице зарегистрировано 5 424 договора участия в долевом строител...