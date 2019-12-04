4 декабря. Mossovetinfo.ru – Законопроект, которые запретит коллекторам работать с долгами по ЖКХ, будет разработан до конца января 2020 года, сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
По словам Аксакова, разработка нового законопроекта не потребует много времени, так как нужны лишь небольшие изменения в действующее законодательство, чтобы полностью закрыть коллекторам доступ к долгам по ЖКХ. Рассмотреть законопроект планируется в весеннюю сессию Госдумы.
Летом текущего года в России вступил в силу запрет на продажу коллекторам долгов по ЖКХ, однако фактически он обходится через агентские договора. В этом случае долг не продает коллекторскому агентству, а остается в собственности кредитора, который заключает с коллекторами агентский договор, по которому коллекторы получают процент с взысканных денег. В новом законе данная возможность использования коллекторов для взыскания долгов по ЖКХ будет устранена.
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