23 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 26 марта по 14 апреля люди старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим. Документ опубликован на официальном портале мэра столицы.
На своем сайте Собянин пояснил, что исключение сделано только для руководителей и сотрудников, чье нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий, организаций, учреждений и органов государственной власти, а также – для работников здравоохранения.
Мэр Москвы отметил, что пожилых или страдающих хроническими заболеваниями сотрудников работодатели обязаны перевести в режим удаленной работы, либо предоставить им оплачиваемый отпуск или отправить на больничный.
Чтобы получить больничный лист, следует позвонить по телефону 8-495-870-45-09, и его доставят на дом.
В указе отмечается, что для компенсации дополнительных расходов москвичам старше 65 лет и хронически больным людям будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4 000 рублей. Из них 2000 рублей будет выплачено авансом, еще 2000 рублей – после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения.
Операторы связи обязаны не отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у этих групп граждан. Также отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ.
Собянин пояснил, что в случае необходимости доставки продуктов, лекарств и решения других бытовых проблем пожилые и хронически больные москвичи могут звонить по телефону 8-495-870-45-09. По этому же телефону можно заказать доставку на дом бесплатных и льготных лекарств и медицинских изделий.
Мэр Москвы отдельно обратился к молодым людям и попросил по возможности воздержаться от общения со старшим поколением.
По последним данным, в Москве зарегистрированы 191 случай заражения коронавирусом. Массовые мероприятия в городе отменены
как минимум до 10 апреля. Все школы и учреждения дополнительного образования закрыты как минимум до 12 апреля. В школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) для учащихся с 1 по 4 класс. В детском саду вводится свободное посещение.
Кроме того, Собянин призвал
работодателей перевести часть сотрудников на работу из дома, особенно женщин, дети которых в ближайшее время не будут ходить в школу.