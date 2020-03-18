18 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей перевести часть сотрудников на работу из дома, особенно женщин, дети которых в ближайшее время не будут ходить в школу.



На своем сайте мэр Москвы отметил, что такими шагами работодатели внесут большой вклад в борьбу с распространением коронавируса. Собянин отметил, что было бы хорошо отправить на удаленную работу от 15 до 30% сотрудников.



Собянин подчеркнул, что перевод на удаленную работу означает исполнение трудовых обязанностей с выплатой зарплаты и попросил не подменять ее вынужденными отпусками за свой счет.



Помимо этого, мэр Москвы сообщил, что даст указание департаментам правительства Москвы проработать возможность перехода на дистанционную работу организаций и предприятий соответствующих отраслей.



13 марта Собянин подписал указ, которым ввел новые дополнительные ограничения в связи с ростом количества заражения коронавирусной инфекцией. В частности, в Москве отменены массовые мероприятия, а в ближайшее время будут закрыты школы.