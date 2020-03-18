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Власть     18.03.2020 13:56

Собянин призвал работодателей Москвы перевести сотрудников на «удаленку» из-за коронавируса

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Теги:  коронавирус  Сергей Собянин  Собянин 

18 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей перевести часть сотрудников на работу из дома, особенно женщин, дети которых в ближайшее время не будут ходить в школу.

На своем сайте мэр Москвы отметил, что такими шагами работодатели внесут большой вклад в борьбу с распространением коронавируса. Собянин отметил, что было бы хорошо отправить на удаленную работу от 15 до 30% сотрудников.

Собянин подчеркнул, что перевод на удаленную работу означает исполнение трудовых обязанностей с выплатой зарплаты и попросил не подменять ее вынужденными отпусками за свой счет.

Помимо этого, мэр Москвы сообщил, что даст указание департаментам правительства Москвы проработать возможность перехода на дистанционную работу организаций и предприятий соответствующих отраслей.

13 марта Собянин подписал указ, которым ввел новые дополнительные ограничения в связи с ростом количества заражения коронавирусной инфекцией. В частности, в Москве отменены массовые мероприятия, а в ближайшее время будут закрыты школы.


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Теги: 
коронавирус  Сергей Собянин  Собянин 

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