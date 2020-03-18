18 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей перевести часть сотрудников на работу из дома, особенно женщин, дети которых в ближайшее время не будут ходить в школу.
На своем сайте мэр Москвы отметил, что такими шагами работодатели внесут большой вклад в борьбу с распространением коронавируса. Собянин отметил, что было бы хорошо отправить на удаленную работу от 15 до 30% сотрудников.
Собянин подчеркнул, что перевод на удаленную работу означает исполнение трудовых обязанностей с выплатой зарплаты и попросил не подменять ее вынужденными отпусками за свой счет.
Помимо этого, мэр Москвы сообщил, что даст указание департаментам правительства Москвы проработать возможность перехода на дистанционную работу организаций и предприятий соответствующих отраслей.
13 марта Собянин подписал указ, которым ввел новые дополнительные ограничения в связи с ростом количества заражения коронавирусной инфекцией. В частности, в Москве отменены массовые мероприятия, а в ближайшее время будут закрыты школы.
14:36 В России Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 147 человек
14:13 Власть Правительство РФ утвердило правила оформления больничных и выплаты пособий в связи с карантином
14:00 В России Мишустин поручил с 20 марта ограничить авиаперелеты в США, Великобританию и ОАЭ
13:56 Власть Собянин призвал работодателей Москвы перевести сотрудников на «удаленку» из-за коронавируса
13:48 Происшествия Суд приговорил экс-главу столичного главка СК РФ Дрыманова к 12 годам колонии
21:26 Власть Путин: голосование по конституции состоится, только если ситуация позволит проводить подобные мероприятия
17:13 Город (Москва и область) В Москве временно запрещены массовые мероприятия численностью более 50 человек
17:01 Происшествия В Москве зафиксировано еще 20 случаев заражения коронавирусом
16:18 В России Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 63
11:59 В России РЖД отменили поезда в Украину, Молдавию и Латвию из-за коронавируса