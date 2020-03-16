Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Власть     16.03.2020 16:51

Собянин ввел в Москве новые ограничения в рамках борьбы с коронавирусом

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Сергей Собянин  Собянин  коронавирус 

16 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, которым ввел новые дополнительные ограничения в связи с ростом количества заражения коронавирусной инфекцией. Об этом Собянин сообщил на своем сайте.

Запрещается проведение на территории города спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Также принято решение приостановить проведение досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) – с числом участников более 50 человек единовременно. Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля.

До особого распоряжения будет приостановлена работа кружков и секций программы «Московское долголетие», а также любых культурных и развлекательных мероприятий, проводимых на базе городских центров социального обслуживания.

Со вторника, 17 марта, режим свободного посе¬щения распространяется на государственные учреждения дополнительного образования и спортивные школы.

С 21 марта по 12 апреля 2020 государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования будут закрыты.

По запросам родителей в школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс.

Требование о прохождении режима самоизоляции на дому в течение 14 дней распространяется на граждан, прибывающих из США, Великобритании, государств Европейского Союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающих с ними лиц.

В наземном транспорте (автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах) временно отменяется продажа билетов водителями в салонах транспортных средств.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  коронавирус 

Возврат к списку

Лента новостей

17:04 Другое Конкурс «Евровидение - 2020» отменяется из-за коронавируса

16:07 Город (Москва и область) Более 9 тысяч камер видеонаблюдения установят в Москве до конца года

15:45 Власть Мосгордума утвердила порядок поощрения москвичей, участвующих в охране общественного порядка

14:39 Город (Москва и область) В Москве зафиксированы еще 30 случаев заражения коронавирусом

14:36 В России Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 147 человек

Актуальные материалы

21:26 Власть Путин: голосование по конституции состоится, только если ситуация позволит проводить подобные мероприятия

17:13 Город (Москва и область) В Москве временно запрещены массовые мероприятия численностью более 50 человек

17:01 Происшествия В Москве зафиксировано еще 20 случаев заражения коронавирусом

16:18 В России Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 63

11:59 В России РЖД отменили поезда в Украину, Молдавию и Латвию из-за коронавируса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru