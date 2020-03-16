16 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, которым ввел новые дополнительные ограничения в связи с ростом количества заражения коронавирусной инфекцией. Об этом Собянин сообщил на своем сайте.



Запрещается проведение на территории города спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Также принято решение приостановить проведение досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) – с числом участников более 50 человек единовременно. Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля.

До особого распоряжения будет приостановлена работа кружков и секций программы «Московское долголетие», а также любых культурных и развлекательных мероприятий, проводимых на базе городских центров социального обслуживания.



Со вторника, 17 марта, режим свободного посе¬щения распространяется на государственные учреждения дополнительного образования и спортивные школы.



С 21 марта по 12 апреля 2020 государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования будут закрыты.



По запросам родителей в школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс.



Требование о прохождении режима самоизоляции на дому в течение 14 дней распространяется на граждан, прибывающих из США, Великобритании, государств Европейского Союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающих с ними лиц.



В наземном транспорте (автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах) временно отменяется продажа билетов водителями в салонах транспортных средств.