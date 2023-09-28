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Власть     12.11.2023 09:31

В Минцифры разъяснили, какие сервисы VPN попадут под блокировку

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Теги:  Минцифры  VPN  угрозы  блокировка 

12 ноября — Mossovetinfo.ru — В России будут блокировать конкретные сервисы VPN, определенные экспертной комиссией как угроза безопасности функционирования интернета, соответствующий ответ Минцифры на обращение фракции "Новые люди" есть в распоряжении РИА Новости.

"На основании решения экспертной комиссии, предусмотренной пунктом десяти правил, может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза", — говорится в ответе ведомства.

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Теги: 
Минцифры  VPN  угрозы  блокировка 

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