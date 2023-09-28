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В Минцифры разъяснили, какие сервисы VPN попадут под блокировку
12 ноября — Mossovetinfo.ru — В России будут блокировать конкретные сервисы VPN, определенные экспертной комиссией ка...
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06.10.2023, 08:59
ЦИК решил провести тестирование, общероссийскую тренировку, цифровой платформы при проведении выборов
6 октября — Mossovetinfo.ru — Центризбирком (ЦИК) на заседании 5 октября объявил о проведении масштабной тренировки ...
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28.09.2023, 16:11
В законе об образовании пропишут важность сохранения духовно-нравственных ценностей - Госдума
28 сентября — Mossovetinfo.ru — В законе об образовании пропишут важность сохранения духовно-нравственных ценносте...