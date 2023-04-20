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Власть     03.05.2023 14:47

Запрещены полеты беспилотников (БПЛА) в Москве - Собянин

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Теги:  БПЛА  полеты  беспилотники  запрет  Москва  Собянин 

3 мая. Mossovetinfo.ru - Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о запрете запусков беспилотников (БПЛА) в Москве.

"Приняли решение о введении с сегодняшнего дня запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов в городе Москве, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти.

Решение принято для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов", - сообщил Собянин.

Собянин напомнил, что несанкционированный запуск БПЛА является правонарушением и влечёт за собой административную и уголовную ответственность.

27 апреля Президент России Владимир Путин в сопровождении мэра столицы Сергея Собянина посетил новый индустриальный парк "Руднёво", входящий в состав особой экономической зоны "Технополис Москва", ознакомился с ходом строительства промышленной зоны, побывал в цехе производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), осмотрел макет индустриального парка.

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Карта места

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Теги: 
БПЛА  полеты  беспилотники  запрет  Москва  Собянин 

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