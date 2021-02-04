 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация Навальный
Другое     04.02.2021 13:12

Александр Дюков переизбран президентом РФС

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Александр Дюков  футбол  РФС  выборы 

4 февраля. Mossovetinfo.ru – Александр Дюков переизбран на пост президента Российского футбольного союза сроком на 4 года, голосование прошло в ходе Внеочередной конференции РФС в четверг, 4 февраля, сообщается на официальном сайте организации.

Других кандидатов на пост президент РФС не было, Дюков был избран на безальтернативной основе.

Впервые на пост президента РФС Дюков был избран в 2019 году. Тогда выборы также прошли на безальтернативной основе. Дюков сменил на посту главы организации Виталия Мутко.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Александр Дюков  футбол  РФС  выборы 

Возврат к списку

Лента новостей

14:39 Власть Минцифры прокомментировало законопроект о рассекречивании геолокации телефонов

14:11 Другое Лидер СР Сергей Миронов посетит Музей самоизоляции - проект «Московского долголетия»

13:47 Общество Сильный снегопад придет в Москву вечером 4 февраля

13:30 Власть Никаких репрессий в России нет - Песков

13:26 Мнения Познер: решение суда по Навальному – несправедливое

Актуальные материалы

08:08 Общество Серьезный сбой произошел утром 4 февраля на фиолетовой ветке метро

11:09 В мире ЕС ужесточил правила въезда в Шенгенскую зону

13:45 Город (Москва и область) В 2021 году в Москве благоустроят 24 площади, улицы и набережные

23:29 Город (Москва и область) Движение ограничат в районе Мосгорсуда утром 2 февраля - МВД

09:26 Город (Москва и область) Картой «Тройка» с 1 февраля можно оплатить проезд в Подмосковье

12:03 Происшествия Мужчина задержан в Москве за призывы к участию в незаконной акции и насилию против полиции

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru