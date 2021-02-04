Александр Дюков переизбран президентом РФС

4 февраля. Mossovetinfo.ru – Александр Дюков переизбран на пост президента Российского футбольного союза сроком на 4 года, голосование прошло в ходе Внеочередной конференции РФС в четверг, 4 февраля, сообщается на официальном сайте организации.



Других кандидатов на пост президент РФС не было, Дюков был избран на безальтернативной основе.



Впервые на пост президента РФС Дюков был избран в 2019 году. Тогда выборы также прошли на безальтернативной основе. Дюков сменил на посту главы организации Виталия Мутко.