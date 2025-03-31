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06.04.2025, 23:05
Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки
6 апреля — Mossovetinfo.ru — 39-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в воскресенье в ...
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05.04.2025, 07:39
Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ
5 апреля — Mossovetinfo.ru — Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче с «Чикаго»,...
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31.03.2025, 07:33
Китай обнаружил крупное нефтяное месторождение в восточной части Южно-Китайского моря
31 марта — Mossovetinfo.ru — Китайская национальная оффшорная нефтяная корпорация (CNOOC) объявила в понедельник, что в...