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Другое     06.04.2025 23:05

Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки

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Теги:  Овечкин  Гретцки  рекорд 

6 апреля — Mossovetinfo.ru — 39-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в воскресенье в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» забил 895-ю шайбу в карьере и обошел легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки.

Овечкин довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 895 в 1487 матчах в карьере и стал единоличным рекордсменом лиги, опередив канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Вашингтон Кэпиталз уступил Нью-Йорк Айлендерс со счетом 1:4.

Капитан столичного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин забросил 800-ю шайбу в заокеанской карьере 20 мая 2021 года. В предыдущем матче, с «Чикаго», Овечкин оформил дубль и на его счету стало 894 гола в регулярных чемпионатах, что повторяет рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин начал профессиональную карьеру в московском «Динамо», за который выступал с 2001 по 2005 год и стал чемпионом России.
В 2018 году в составе Вашингтон Кэпиталз выиграл Кубок Стэнли.
В составе сборной России Овечкин трижды становился чемпионом мира (2008, 2012, 2014), также - две серебряные (2010, 2015) и четыре бронзовые награды (2005, 2007, 2016, 2019) мировых первенств.
Овечкин трижды принимал участие в Олимпийских играх - в 2006 году команда вместе с ним проиграла в матче за третье место чехам, в 2010 и 2014 годах сборная России завершила участие в турнире на стадии четвертьфинала.

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Теги: 
Овечкин  Гретцки  рекорд 

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