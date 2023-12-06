Американский истребитель F-16 потерпел крушение на западе Республики Корея

11 декабря — Mossovetinfo.ru — Американский истребитель F-16 потерпел крушение на западе Республики Корея, передает в понедельник Синьхуа со ссылкой на информационное агентство Ренхап и местную телекомпанию YTN.



В ходе тренировок истребитель ВС США в Республике Корея разбился утром недалеко от авиабазы Кунсан, примерно в 180 км к югу от столицы Сеула.



Сообщений о пострадавших пока не поступало, поскольку летчик катапультировался.



Накануне спикер военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Киев рассчитывает на 150 американских истребителей F-16, которые позволят произвести замену старой советской техники. Об этом сообщил «Царьград».



В конце октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 в США может занять от 5 до 9 месяцев.



В понедельник близкий к правительственным кругам Турции колумнист газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви сообщил, что Турция поддержит вступление Швеции в НАТО, если США продадут ей истребители F-16. Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что Вашингтон отказался передать Анкаре F-16, хотя она оплатила поставку самолетов. При этом, по его словам, США направляют истребители Греции.