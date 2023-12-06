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11.12.2023, 11:14
Американский истребитель F-16 потерпел крушение на западе Республики Корея
11 декабря — Mossovetinfo.ru — Американский истребитель F-16 потерпел крушение на западе Республики Корея, передает в ...
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10.12.2023, 09:30
Экспорт репчатого лука запретила Индия до апреля 2024 года
10 декабря — Mossovetinfo.ru — Запрет правительства Индии на экспорт репчатого лука вступил в силу в пятницу и будет ...
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06.12.2023, 12:29
В Китае представили суперкомпьютер нового поколения
6 декабря — Mossovetinfo.ru — Суперкомпьютер нового поколения "Тяньхэ Синъи" в среду был представлен в Национальном ...