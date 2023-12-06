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Другое     11.12.2023 11:14

Американский истребитель F-16 потерпел крушение на западе Республики Корея

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Теги:  F-16  Корея  крушение  США  поставки  Украина  Турция  НАТО 

11 декабря — Mossovetinfo.ru — Американский истребитель F-16 потерпел крушение на западе Республики Корея, передает в понедельник Синьхуа со ссылкой на информационное агентство Ренхап и местную телекомпанию YTN.

В ходе тренировок истребитель ВС США в Республике Корея разбился утром недалеко от авиабазы Кунсан, примерно в 180 км к югу от столицы Сеула.

Сообщений о пострадавших пока не поступало, поскольку летчик катапультировался.

Накануне спикер военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Киев рассчитывает на 150 американских истребителей F-16, которые позволят произвести замену старой советской техники. Об этом сообщил «Царьград».

В конце октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 в США может занять от 5 до 9 месяцев.

В понедельник близкий к правительственным кругам Турции колумнист газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви сообщил, что Турция поддержит вступление Швеции в НАТО, если США продадут ей истребители F-16. Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что Вашингтон отказался передать Анкаре F-16, хотя она оплатила поставку самолетов. При этом, по его словам, США направляют истребители Греции.

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Теги: 
F-16  Корея  крушение  США  поставки  Украина  Турция  НАТО 

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