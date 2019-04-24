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Другое     24.04.2019 10:02

Более 70% производимых в России автомобилей составляют иномарки

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Теги:  автомобили  производство 

24 апреля. Mossovetinfo.ru – Доля производимых иномарок в российской автомобильной промышленности выросла до 70,3%, сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

В 2018 году количество произведенных в России иномарок превысило 1,2 миллиона автомобилей, что на 15% больше, чем годом ранее.

Отмечается, что количество выпускаемых в России иномарок превысило отметку в 70% впервые с 2014 года, когда иномарки составили 73% от всех выпущенных за год в стране автомобилей.


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Теги: 
автомобили  производство 

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