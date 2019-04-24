24 апреля. Mossovetinfo.ru – Доля производимых иномарок в российской автомобильной промышленности выросла до 70,3%, сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».
В 2018 году количество произведенных в России иномарок превысило 1,2 миллиона автомобилей, что на 15% больше, чем годом ранее.
Отмечается, что количество выпускаемых в России иномарок превысило отметку в 70% впервые с 2014 года, когда иномарки составили 73% от всех выпущенных за год в стране автомобилей.
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