17 декабря. Mossovetinfo.ru - Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по спору России и Всемирного антидопингового агентства (WADA), российским спортсменам запрещено выступать под национальным флагом до 16 декабря 2022 года.



После серии допинговых скандалов исполком WADA в декабре 2019 года признал Российское антидопинговое агентство несоответствующим антидопинговому кодексу и принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира.



Кроме того, Россия была отстранена от торгов на право получения каких-либо чемпионатов мира в течение четырех лет, кроме того, планировалось лишить Россию права на проведение уже полученных ей крупных соревнований.



При этом, спортсмены, которые смогли бы доказать, что они не были причастны к допинговому скандалу или последующему сокрытию, были бы допущены к соревнованиям, но под нейтральным флагом.



Общее собрание членов РУСАДА не согласилось с решением WADA, после чего WADA обратилось в Спортивный арбитражный суд.



Согласно вердикту GAS, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года смогут выступать на крупных соревнованиях только под нейтральным флагом. Таким образом, российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио и Пекине, а также на чемпионатах мира, в том числе на чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году.



Отмечается, что GAS смягчил введенные против России санкции, хотя и признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.



Глава WADA Витольд Банька заявил, что организация рада выиграть данное дело, хотя и сожалеет о том, что предложенные санкции не были приняты в полном объеме.