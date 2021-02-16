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Другое     16.02.2021 18:11

Чемпионат России по футболу сезона начнется 25 июля

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Теги:  РПЛ  футбол  чемпионат России по футболу 

16 февраля. Mossovetinfo.ru – Чемпионат России по футболу стартует 25 июля текущего года и завершится 22 мая 2022 года, такое решение приняло общее собрание Российской премьер-лиги, прошедшее во вторник, 16 февраля, сообщается на официальном сайте лиги.

Собрание, проходившее в онлайн-формате, приняло и ряд других решений. Клубы приняли предложение Судейского комитета РФС, согласно которому логистическим агентом будет выступать РФС, а не клубы.

Вводится дополнительная замена при подозрении на черепно-мозговую травму у игрока. Ее можно будет проводить независимо от количества замен, ранее сделанных в матче.

Социальная дистанция между зрителями теперь будет определятся в соответствии с требованиями регионального отделения Роспотребнадзора.

В послематчевой пресс-конференции клубы будут обязаны обеспечить участие не только тренера, но и как минимум двух игроков, выходивших на поле в матче.

Также РПЛ поддержала досрочное выделение клубу «Тамбов» обязательных выплат от РПЛ, которые клуб должен был получить по окончании сезона. Однако выплаты будут произведены при условии выполнения «Тамбовом» ряда условий, среди которых реструктуризация долгов по заработной плате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников.


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Теги: 
РПЛ  футбол  чемпионат России по футболу 

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