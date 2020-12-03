Депутатка Мосгордумы Беседина вышла замуж за депутата

3 декабря. Mossovetinfo.ru - Депутатка Мосгордумы Дартя Беседина вышла замуж накануне, о чем Дарья 3 декабря сама сообщила в своем блоге с присущим ей юмором.

"Ваша депутатка вышла замуж! (без феминитива это предложение читалось бы совсем иначе, согласитесь!) Теперь я буду подавать не одну декларацию, а две, - сообщила Беседина в материале под заголовком "Ваша депутатка вышла замуж!".



После это вступления Дарья "передала слово" мужу, - Михаилу Чижов, который рассказал подробно, что знакомы они шесть лет, еще с времен предыдущей кампании в Мосгордуму, когда работали на победу Максима Каца. Позднее, в 2017-ом году, Максим "стал депутатом в своём родном Коптеве".



Также Максим порассуждал о проблемах тех, кто в России не может официально заключить однополые браки, назвав это дискриминацией. "Но мы надеемся, верим и будем добиваться, чтобы и однополые семьи могли иметь те же права, что и наша с Дашей. Потому что любовь сильнее ненависти", - завершил Максим повествование о памятном событии в своей жизни.



Дарья Беседина родилась 22 июля 1988 года. Работает руководителем направления практических исследований в Фонде содействия развитию городов «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца». Избрана депутатом Думы 8 сентября 2019 года. от 8-го округа в который входят районы Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол