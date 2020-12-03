18:45 Город (Москва и область) В Москве установлено 8 камер, фиксирующих непристегнутые ремни безопасности
17:39 Другое Депутатка Мосгордумы Беседина вышла замуж за депутата
17:22 Общество Морозы придут в Москву на следующей неделе
16:18 Власть Песков назвал отставку Чубайса естественным процессом
15:18 Город (Москва и область) Основную часть коронавирусных ограничений в Москве могут снять к середине 2021 года
10:35 Мнения Биолог заявил, что коронавирус может вызвать преждевременное старение
01:35 Город (Москва и область) Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется после Нового года - Печатников
11:45 Мнения В ближайшие месяцы не стоит ждать окончания пандемии коронавируса - ВОЗ
09:22 В России Заработал единый информационный номер по вопросам коронавируса
19:14 Город (Москва и область) Режим самозоляции для людей старше 65 лет продлен в Подмосковье до 13 декабря
16:56 В России Массовая вакцинация в России начнется в январе-феврале 2021 года - Минздрав