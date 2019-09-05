5 сентября. Mossovetinfo.ru – Дом правительства России на Краснопресненской набережной будет реконструирован, сообщается на официальном сайте Главгосэкспертизы России.



Проект реконструкции уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Проектом запланировано проведение реконструкции внутренних помещений и благоустройство прилегающей территории, при этом новое строительство и изменение окружающего ландшафта не предусмотрено.



В ходе реконструкции будут заменены разрушающиеся фундаменты кирпичной кладки, а также пострадавшие от коррозии стальные конструкции флаговой башни. Также будет заменена арматура стилобата. Фундаменты и кровлю здания укрепят.



Будут изменены интерьеры аванзала, зала наград, а большой зал для торжественных заседаний на первом этаже здания будет реконструирован полностью.



В восьмиэтажной части зданий изменят планировку помещений, новая планировка будет создана с учетом современных правил пожарной безопасности, а также поможет создать условия для доступа людей с ограниченными возможностями. Кроме того, в этой части Дома правительства будут заменены лифты.



Прилегающая территория будет благоустроена, в частности, будут расширены тротуары, чтобы облегчить передвижение маломобильных граждан. Вокруг здания будут установлены малые архитектурные формы.



В какие сроки будет проведена реконструкция не сообщается, также неизвестно, потребуют ли работы переезда правительственных структур в другие помещения.