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Другое     10.05.2020 12:17

Facebook назвал причину удаления фотографии со Знаменем Победы над Рейхстагом

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Теги:  Facebook  социальные сети  ошибки 

10 мая. Mossovetinfo.ru – В компании Facebook объяснили, почему в сети удалялась фотографися советского корреспондента Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом».

В Facebook сообщили, что фотография удалялась из-за ошибки автоматизированного инструмента выявления нарушений. Ошибка уже исправлена. Руководство социальной сети принесло извинения всем пользователям, которые испытали какие-либо неудобства из-за этой ошибки.

Ранее пользователи российского сегмента Facebook пожаловались на то, что сеть удаляет фотографию со Знаменем Победы над Рейхстагом, в связи с тем, что ее публикация якобы нарушает нормы Facebook «в отношении опасных людей и организаций». При этом, ряд пользователей был заблокирован за публикацию фотографии на срок от 3 до 30 дней.


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Теги: 
Facebook  социальные сети  ошибки 

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