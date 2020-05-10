10 мая. Mossovetinfo.ru – В компании Facebook объяснили, почему в сети удалялась фотографися советского корреспондента Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом».
В Facebook сообщили, что фотография удалялась из-за ошибки автоматизированного инструмента выявления нарушений. Ошибка уже исправлена. Руководство социальной сети принесло извинения всем пользователям, которые испытали какие-либо неудобства из-за этой ошибки.
Ранее пользователи российского сегмента Facebook пожаловались на то, что сеть удаляет фотографию со Знаменем Победы над Рейхстагом, в связи с тем, что ее публикация якобы нарушает нормы Facebook «в отношении опасных людей и организаций». При этом, ряд пользователей был заблокирован за публикацию фотографии на срок от 3 до 30 дней.
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