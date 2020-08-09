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Другое     09.08.2020 22:26

Федун: «Спартак» снимается с чемпионата России по футболу

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Теги:  Леонид Федун  Федун  ФК Спартак  футбол  спорт  чемпионат России по футболу 

9 августа. Mossovetinfo.ru – Владелец московского «Спартака» Леонид Федун после матча с «Сочи» сообщил, что команда снимается с чемпионата России по футболу.

«Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу», - сказал Федун, которого цитирует «Спорт-Экспресс».

«Спартак» и «Сочи» в воскресенье сыграли в Москве вничью 2:2. «Спартак» вел в два мяча, но пропустил два гола с пенальти. Второй одиннадцатиметровый вызвал много вопросов у экспертов и болельщиков. По мнению большинства, пенальти не было.


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Теги: 
Леонид Федун  Федун  ФК Спартак  футбол  спорт  чемпионат России по футболу 

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