9 августа. Mossovetinfo.ru – Владелец московского «Спартака» Леонид Федун после матча с «Сочи» сообщил, что команда снимается с чемпионата России по футболу.
«Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу», - сказал Федун, которого цитирует «Спорт-Экспресс».
«Спартак» и «Сочи» в воскресенье сыграли в Москве вничью 2:2. «Спартак» вел в два мяча, но пропустил два гола с пенальти. Второй одиннадцатиметровый вызвал много вопросов у экспертов и болельщиков. По мнению большинства, пенальти не было.
22:26 Другое Федун: «Спартак» снимается с чемпионата России по футболу
20:10 В мире Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии, набрав почти 80% голосов - Exit poll
19:37 Общество Похолодание придет в Москве к середине августа
16:27 Происшествия В Москве в отношении полицейских возбудили дело из-за подброса наркотиков
20:10 В мире Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии, набрав почти 80% голосов - Exit poll
19:37 Общество Похолодание придет в Москве к середине августа
13:28 В мире ЕС решил пока не открывать границы для россиян
12:56 В мире Лукашенко получил от Путина письмо с изложением фактов о задержанных в Белоруссии россиянах
16:05 Общество Прокуратура выявила многочисленные нарушения в приюте для животных "Некрасовка"
11:15 Другое Хакеры продают данные россиян после электронного голосования по Конституции