9 августа. Mossovetinfo.ru – Владелец московского «Спартака» Леонид Федун после матча с «Сочи» сообщил, что команда снимается с чемпионата России по футболу.



«Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу», - сказал Федун, которого цитирует «Спорт-Экспресс».



«Спартак» и «Сочи» в воскресенье сыграли в Москве вничью 2:2. «Спартак» вел в два мяча, но пропустил два гола с пенальти. Второй одиннадцатиметровый вызвал много вопросов у экспертов и болельщиков. По мнению большинства, пенальти не было.