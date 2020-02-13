13 февраля. Mossovetinfo.ru – Финал Кубка России по футболу 2019-2020 года пройдет в Екатеринбурге, соответствующее решение принято на заседании Исполкома Российского футбольного союза в четверг, 13 февраля.



Матч пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена», который был реконструирован специально к чемпионату мира по футболу 2018 года.



Ближайшие матчи текущего розыгрыша Кубка России состоятся 4 и 5 марта. На стадии ¼ финала сыграют «Спартак» - ЦСКА, «Ахмат – Зенит», «Шинник» - «Урал», «Химки» – «Торпедо».