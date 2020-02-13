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Другое     13.02.2020 13:30

Финал Кубка России по футболу пройдет в Екатеринбурге

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Теги:  футбол  Кубок России  РФС  финал 

13 февраля. Mossovetinfo.ru – Финал Кубка России по футболу 2019-2020 года пройдет в Екатеринбурге, соответствующее решение принято на заседании Исполкома Российского футбольного союза в четверг, 13 февраля.

Матч пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена», который был реконструирован специально к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Ближайшие матчи текущего розыгрыша Кубка России состоятся 4 и 5 марта. На стадии ¼ финала сыграют «Спартак» - ЦСКА, «Ахмат – Зенит», «Шинник» - «Урал», «Химки» – «Торпедо».


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Теги: 
футбол  Кубок России  РФС  финал 

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