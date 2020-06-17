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Другое     17.06.2020 18:08

ФК «Ростов» ушел на карантин из-за коронавируса

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Теги:  футбол  ФК Ростов  коронавирус  заражение  карантин  чемпионат России по футболу 

17 июня. Mossovetinfo.ru – Игроки, тренерский штаб и персонал футбольного клуба Ростов ушли на карантин из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте клуба.

В ходе тестирования у шести футболистов клуба было выявлено заражение коронавирусом. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, все игроки и сотрудники клуба, контактировавшие с зараженными футболистами (42 человека) ушли на двухнедельный карантин.

Чемпионат России по футболу, остановленный в марте из-за пандемии коронавируса, возобновляется 19 июня. В матче 23 тура «Ростов» должен был играть в гостях с «Сочи». Однако теперь матч находится под угрозой срыва. В связи с тем, что переносить матчи некуда, «Ростову» может быть засчитано техническое поражение.


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Теги: 
футбол  ФК Ростов  коронавирус  заражение  карантин  чемпионат России по футболу 

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