17 июня. Mossovetinfo.ru – Игроки, тренерский штаб и персонал футбольного клуба Ростов ушли на карантин из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте клуба.



В ходе тестирования у шести футболистов клуба было выявлено заражение коронавирусом. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, все игроки и сотрудники клуба, контактировавшие с зараженными футболистами (42 человека) ушли на двухнедельный карантин.



Чемпионат России по футболу, остановленный в марте из-за пандемии коронавируса, возобновляется 19 июня. В матче 23 тура «Ростов» должен был играть в гостях с «Сочи». Однако теперь матч находится под угрозой срыва. В связи с тем, что переносить матчи некуда, «Ростову» может быть засчитано техническое поражение.