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Другое     20.05.2020 12:29

Главный тренер ПФК ЦСКА Виктор Ганчаренко продлил контракт с клубом

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Теги:  Виктор Ганчаренко  футбол  ПФК ЦСКА  контракт 

20 мая. Mossovetinfo.ru – Главный тренер ПФК ЦСКА Виктор Ганчаренко подписал с клубом новый контракт, рассчитанный до окончания сезона 2020/2021, сообщается на официальном сайте ПФК ЦСКА.

Ганчаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года. Под его руководством команда выиграла Суперкубок России 2018 года, дважды выиграла серебряные медали чемпионата России по футболу, а также дошла до ¼ финала Лиги Европы-2017/18.

Ранее сообщалось, что по окончании сезона 2019/2020 Виктор Ганчаренко покинет ПФК ЦСКА.

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Теги: 
Виктор Ганчаренко  футбол  ПФК ЦСКА  контракт 

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