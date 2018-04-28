28 апреля. Mossovetinfo.ru – Семья голубых баранов появилась в Московском зоопарке. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Они проживают в вольере рядом с павильоном «Птицы и бабочки», который находится на новой территории зоосада.
Голубые бараны в дикой природе обитают высоко в горах - на территории Непала, Китая, Пакистана и Индии. Животные внесены в Красную книгу.
09:10 Город (Москва и область) Железнодорожную станцию Карачарово построят в стиле хай-тек
08:53 Происшествия Неизвестные отобрали у мужчины в московском ресторане более 3,3 млн рублей
08:22 Другое Голубые бараны появились в Московском зоопарке
08:17 Город (Москва и область) Особый противопожарный режим вводится в Москве с 28 апреля
07:35 Город (Москва и область) Какие дни будут нерабочими в майские праздники
07:35 Город (Москва и область) Какие дни будут нерабочими в майские праздники
19:31 Общество Бессмертный полк в Москве: маршрут акции 9 мая и перекрытия
12:26 Город (Москва и область) Программа реновации жилья в ТиНАО завершится в 2025 году - власти
08:26 Другое Роскомнадзор блокирует IP-адреса Google
16:53 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве в 2018 году
18:25 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве из-за репетиций парада Победы
23:29 Город (Москва и область) Дети в приоритете: подмосковные депутаты обсуждают школьное питание
11:23 Город (Москва и область) Министром стройкомплекса Московской области назначен Руслан Тагиев