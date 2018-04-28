28 апреля. Mossovetinfo.ru – Семья голубых баранов появилась в Московском зоопарке. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.



Они проживают в вольере рядом с павильоном «Птицы и бабочки», который находится на новой территории зоосада.



Голубые бараны в дикой природе обитают высоко в горах - на территории Непала, Китая, Пакистана и Индии. Животные внесены в Красную книгу.