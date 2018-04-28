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Другое     28.04.2018 08:22

Голубые бараны появились в Московском зоопарке

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Теги:  зоопарк  животные 

28 апреля. Mossovetinfo.ru – Семья голубых баранов появилась в Московском зоопарке. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Они проживают в вольере рядом с павильоном «Птицы и бабочки», который находится на новой территории зоосада.

Голубые бараны в дикой природе обитают высоко в горах - на территории Непала, Китая, Пакистана и Индии. Животные внесены в Красную книгу.


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Карта места

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Теги: 
зоопарк  животные 

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