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Другое     22.08.2018 19:58

Интернет в России впервые опередил ТВ по объему рекламы

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Теги:  интернет  ТВ  телевидение  рунет  реклама 

22 августа. Mossovetinfo.ru – Интернет в России впервые стал лидером по объему рекламы, опередив телевидение.

Из результатов исследования Ассоциации коммуникационных агентств России следует, что с объем интернет-рекламы увеличился на 21% - до 90,5-91,5 миллиарда рублей. Объем телевизионной рекламы вырос на 13% - до 90-91 миллиарда рублей.

Объем радио-рекламы вырос на 2% - до 7,5-7,7 миллиарда рублей. Объем рекламы в прессе снизился на 9% - до 8,9-9,1 миллиарда рублей.

Суммарный объем рекламы за первую половину 2018 года составил примерно 219 миллиардов рублей, что на 13% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.


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Теги: 
интернет  ТВ  телевидение  рунет  реклама 

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