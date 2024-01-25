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Другое     28.01.2024 15:29

Иран заявил о запуске в космос трех спутников

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Теги:  Иран  спутники 

28 января — Mossovetinfo.ru — В воскресенье Иран впервые в своей истории одновременно отправил в космос три спутника отечественной разработки. Об этом сообщило Синьхуа со ссылкой Информационное агентство иранских студентов (ISNA).

Спутники были запущены отечественной ракетой-носителем Simorgh из центральной провинции Семнан и выведены на эллиптическую орбиту с минимальной высотой в 450 км над поверхностью Земли, сообщает ISNA.Три спутника включали в себя один коммуникационный и исследовательский спутник Mahda и два наноспутника Keyhan-2 и Hatef-1, сообщило ISNA.

20 января Иран объявил о запуске отечественного легкого 47-килограммового исследовательского и телекоммуникационного спутника Soraya с использованием отечественной ракеты-носителя Qaem-100.

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Теги: 
Иран  спутники 

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