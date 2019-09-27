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Другое     02.10.2019 09:42

Известный советский композитор Гия Канчели скончался в Тбилиси

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Теги:  Гия Канчели  смерть 

2 октября. Mossovetinfo.ru – Известный советский композитор Гия Канчели скончался в Тбилиси в возрасте 84 лет, сообщил грузинский Первый канал со ссылкой на родственников музыканта.

Сообщается, что Канчели скончался в одной из больниц Тбилиси, куда он был помещен из-за ухудшения состояния здоровья.

Канчели – Народный артист Грузинской ССР, народный артист СССР, обладатель множества государственных премий, автор музыки к известным фильмам и ряду театральных постановок. Среди работ Канчели музыка к нескольким десятками фильмов, среди которых «Не горюй!», «Мимино», «Кин-дза-дза», а также к спектаклям «Ханума» в Большом драматическом театре в Ленинграде и «Гамлет» в театре «Сатирикон», музыка к спектаклям в Тбилисском театре имени Шота Руставели, к театральным постановкам в Москве, Киеве, Тель-Авиве и Буэнос-Айресе.


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Теги: 
Гия Канчели  смерть 

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