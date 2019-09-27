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Другое
02.10.2019, 09:42
Известный советский композитор Гия Канчели скончался в Тбилиси
2 октября. Mossovetinfo.ru – Известный советский композитор Гия Канчели скончался в Тбилиси в возрасте 84 лет, сообщил грузинский Первый канал со ссылкой на родственников музыканта. Сообщаетс...
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Другое
30.09.2019, 13:11
Назван состав сборной России на матчи квалификации Евро-2020 с Шотландией и Кипром
30 сентября. Mossovetinfo.ru – Назван состав сборной России по футболу на матчи квалификации чемпионата Европы 2020 года с командами Шотландии и Кипра. Об этом сообщает РФС. Всего в списке 25 ...
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Другое
27.09.2019, 18:49
Карантин по бешенству установлен на территории района Ростокино
27 сентября. Mossovetinfo.ru – Карантин по бешенству установлен на территории района Ростокино Северо-Восточного административного округа столицы. Распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собян...