22 июля. Mossovetinfo.ru – Футбольный клуб «Химки» в следующем сезоне сыграет в Российской премьер-лиге, соответствующее решение было принято правительством Московской области в среду, 22 июля, сообщает корреспондент ИА «Моссовет».



Первенство ФНЛ, в котором «Химки» выступали в прошедшедем сезоне, было остановлено из-за пандемии коронавируса. После 27 туров «Химки» занимали в таблице второе место. Так как первенство ФНЛ было решено не доигрывать, подмосковный клуб получил право в следующем сезоне выступать в высшей лиге. Однако до последнего момента было неясно, смогут ли «Химки» заявиться в РПЛ, так как клуб испытывал финансовые проблемы.



Таким образом, по итогам чемпионата РПЛ высшую лигу российского футбола покинут «Оренбург» и самарские «Крылья Советов». Их место в следующем сезоне займут волгоградский «Ротор» и «Химки».