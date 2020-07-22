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Другое     22.07.2020 13:56

«Химки» сыграют в следующем сезоне в премьер-лиге

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Теги:  футбол  РПЛ  Химки 

22 июля. Mossovetinfo.ru – Футбольный клуб «Химки» в следующем сезоне сыграет в Российской премьер-лиге, соответствующее решение было принято правительством Московской области в среду, 22 июля, сообщает корреспондент ИА «Моссовет».

Первенство ФНЛ, в котором «Химки» выступали в прошедшедем сезоне, было остановлено из-за пандемии коронавируса. После 27 туров «Химки» занимали в таблице второе место. Так как первенство ФНЛ было решено не доигрывать, подмосковный клуб получил право в следующем сезоне выступать в высшей лиге. Однако до последнего момента было неясно, смогут ли «Химки» заявиться в РПЛ, так как клуб испытывал финансовые проблемы.

Таким образом, по итогам чемпионата РПЛ высшую лигу российского футбола покинут «Оренбург» и самарские «Крылья Советов». Их место в следующем сезоне займут волгоградский «Ротор» и «Химки».


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Теги: 
футбол  РПЛ  Химки 

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