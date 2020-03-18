18 марта. Mossovetinfo.ru – Музыкальный конкурс «Евровидение – 2020» отменен из-за ситуации с коронавирусом, об этом официально сообщили организаторы конкурса.



Также организаторы сообщили, что конкурс пройдет в 2021 году в Ротердаме, где он должен был пройти в этом году.



Как говорится в официальном заявлении организаторов, Европейский вещательный союз исследовал различные альтернативные варианты проведения конкурса, однако возникшая неопредленность и ограничения, введенные европейскими странами в связи с распространением коронавируса, заставили принять решение об отмене конкурса в 2020 году.



Планировалось, что «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая. Россию на конкурсе должна была представлять группа Little Big.